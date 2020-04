Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wiederum vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten - Fahrzeuge zerkratzt - Rezepte gefälscht - Randalierer verursachen rund 3000 Euro Sachschaden - Sonstiges

Aalen (ots)

Ostalbkreis: Wiederum vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten

Vermehrt gingen beim Polizeipräsidium Aalen am Mittwoch wieder Anzeigen gegen falsche Polizeibeamte ein. Mit der zwischenzeitlich bekannten Masche versuchte ein Unbekannter, der hochdeutsch sprach, die Angerufenen dazu zu bringen, ihm Schmuck oder Bargeld auszuhändigen. Alle reagierten richtig: sie beendeten das Gespräch und erstatteten Anzeige. In diesem Zusammenhang noch einmal Tipps von Ihrer Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste.

Oberkochen: Fahrzeuge zerkratzt - 15.000 Euro Gesamtschaden

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte am Donnerstag zwischen 00.15 und 1.50 Uhr verursachten, als sie zwei Fahrzeuge, die auf einem Firmenparkplatz in der Heidenheimer Straße abgestellt waren, rundum zerkratzten. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd-Schneiderhaus: Wildunfall

Auf Höhe Schneiderhaus erfasste eine 59-Jährige am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr mit ihrem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Um einem Linienbus das Einfahren in den fließenden Verkehr zu ermöglichen, hielt ein 58-Jähriger seinen Pkw Mazda am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der Wellandstraße an. Eine 29-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Ford auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Abtsgmünd: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Fiat beschädigte eine 65-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr einen Pkw Opel, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Osteren abgestellt war. Der von ihr verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Aalen: Rezepte gefälscht

Mit einem gefälschten Rezept versuchte eine 37-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr, bei einer Apotheke in der Aalener Innenstadt an verschreibungspflichtige Medikamente zu gelangen. Wie erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, hatte die 37-Jährige in den vergangenen Tagen bereits in anderen Apotheken in Aalen und Stuttgart versucht, auf diese Weise an die Medikamente zu kommen. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und zur Aufnahme des Sachverhalts mit zur Dienststelle genommen.

Jagstzell: Gegen Metallbrücke geprallt

Ein 18-Jähriger verursachte am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 9500 Euro entstand. Kurz vor 15 Uhr befuhr er mit seinem Traktor, an dem eine Feldspritze angebracht war, die Mühlstraße in Jagstzell. Dort prallte die Feldspritze aus bislang unbekannter Ursache gegen die Metallbrücke der Bahnunterführung und im Anschluss gegen ein Hinweisschild. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Lorch: Randalierer verursachen rund 3000 Euro Sachschaden

Gleich zwei Anrufer verständigten am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr die Polizei, nachdem sie am Lorcher Bahnhof mehrere Jugendliche beobachtet hatten, die sich im Bereich eines Wartehäuschens aufhielten, dort laute Musik hörten und mit Flaschen umherwarfen. Eine Zeugin meldete auch, dass vier bis fünf Jugendliche wohl dort die Gleise überquert hatten. Als Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd am Bahnhof eintrafen, waren die Jugendlichen nicht mehr vor Ort. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein 19-Jähriger beschädigte am Mittwochabend gegen 23 Uhr zwei in der Schwerzerallee abgestellte Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand. Anschließend flüchtete der junge Mann von der Unfallstelle. Eine Zeugin hatte die Polizei über den Sachverhalt verständigt. Als Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers an der Örtlichkeit eingetroffen waren, kehrte der Unfallverursacher zurück. Er gab an, dass er von einem anderen Fahrzeug verfolgt worden war und es an der Unfallstelle zum Aufeinandertreffen mit dem anderen Fahrer kam. Dieser habe auf die Scheibe seines Fahrzeuges eingeschlagen, wobei sie beschädigt wurde. Wohl aus Angst setzte der 19-Jährige seinen Pkw zurück, wobei er die beiden Fahrzeuge beschädigte. Sein Kontrahent, der sich ebenfalls an der Unfallstelle aufhielt, gab an, von dem 19-Jährigen beleidigt worden zu sein.

Schwäbisch Gmünd und Mutlangen: Wildunfälle

Auf der Landesstraße 1161 auf Höhe der Buchauffahrt erfasste ein 45-Jähriger am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw Mazda ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Auf rund 5000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Wildunfall am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr entstand. Auf der B 298 zwischen Mutlangen und Schwäbisch Gmünd wurde ein Reh vom Pkw Mercedes Benz eines 34-Jährigen erfasst und getötet. Am Fahrzeug wurde die komplette Front beschädigt; der 34-Jährige blieb unverletzt.

Mutlangen: Motorrad zerkratzt

In der Zeit zwischen Freitag, 17.04. 18 Uhr und Dienstagmittag 13 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter ein Motorrad, das in einer Garage in der Lindacher Straße abgestellt war. Die Garage ist an ein Mehrfamilienhaus angebaut und normalerweise nicht frei zugänglich. Durch eine zwischen Garage und Wohnhaus befindliche Tür kann die Garage jedoch betreten werden. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Zwei verletzte Radfahrer

Zwei verletzte Zweiradfahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag ereignete. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad gegen 16.10 Uhr einen Kundenparkplatz in Richtung Taubentalstraße. Zeitgleich fuhr ein 35-Jähriger mit seinem E-Bike, für den 57-Jährigen nicht erkennbar, vom Fahrbahnrand in Richtung Fahrbahn los, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer kam. Beide Männer zogen sich bei dem Sturz Verletzungen zu, die ärztlich behandelt werden mussten.

