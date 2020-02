Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht PI Boppard vom 14.02.2020-16.02.2020

Boppard (ots)

Körperverletzung vor einem Döner Grill Imbiss in Boppard

Am 14.02.2020 gegen 19:45h erscheint ein alkoholisierter Mann bei der Polizeiinspektion Boppard und gibt an, dass er gegen 18:40h vor einem Döner Grill Imbiss in der Oberstraße in Boppard zusammengeschlagen wurde. Dabei hätte der Täter ihn auch mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf getreten, als er bereits am Boden lag. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich mehrere Personen in unmittelbarer Nähe befunden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden. (Tel.: 06742/8090)

Flüchtendes Motorrad

Am Samstag Nachmittag musste durch die Polizeiinspektion Boppard ein Verkehrsunfall in St. Goar aufgenommen werden, in den ein Streifenwagen einer anderen Dienststelle und ein Motorrad verwickelt waren. Der Motorradfahrer war vor dem Streifenwagen geflüchtet, als dieser einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Im Bereich von St. Goar kam es dann zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war keiner der Beteiligten verletzt. An Motorrad und Streifenwagen entstand Sachschaden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden. (Tel.: 06742/8090)

Beschädigte Straßenlaterne in Oberwesel nach Unfallflucht

Am 16.02.2020 gegen 08:03h meldet ein Anwohner der Stadt Oberwesel eine beschädigte Straßenlaterne in der Liebfrauenstraße. Augenscheinlich wurde diese durch ein noch unbekanntes Fahrzeug im Laufe der Nacht vom 15.02.2020 auf den 16.02.2020 beschädigt. Durch eine Nachbarschaftsbefragung konnte die Tatzeit auf einen Zeitraum von 01.00h-05.00h eingegrenzt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden. (Tel.: 06742/8090)

