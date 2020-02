Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Bendorf vom 14.02.2020 - 16.02.2020

Bendorf (ots)

Bendorf - PKW-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Am 14.02.2020 um 20:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bendorf eine PKW-Fahrerin in der Bendorfer Straße. Dabei wurde festgestellt, dass die 22-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei ihrem Beifahrer wurde zudem noch eine geringe Menge an Drogen und ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen den ebenfalls beschuldigten 21-jährigen Beifahrer wurden ebenso Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz eingeleitet.

Vallendar - Drogenfunde nach versuchtem Musikvideodreh

Am 15.02.2020 um 00:45 Uhr erfolgte durch die Polizei Bendorf eine Kontrolle von einer Gruppe junger Leute in Vallendar an der B42. Im Rahmen der Streife konnte aus einer Unterführung in der Rheinstraße starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Zwei Personen flüchteten daraufhin sofort. Bei der Kontrolle stellt sich dann aber heraus, dass die jungen Leute dort ein Musikvideo drehen wollten. Bei der Durchsuchung von zwei Beschuldigten (20 und 22 Jahre alt) konnten geringe Mengen an Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Der Videodreh wurde durch die Polizei beendet und entsprechende Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Bendorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 15.02.2020 um 18:45 Uhr kam es in Bendorf in der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 40-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Rheinstraße aus Richtung Ringstraße kommend und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Bendorfer mit 1,93 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde folglich eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

