Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Kunstwerk in Schwall - Zeugen gesucht -

Boppard (ots)

Am 09.02.2020, um ca. 16:15 Uhr, kam es in Randlage der Ortsgemeinde Schwall zu einer Sachbeschädigung an dem dort befindlichen Kunstobjekt aus Umleitungsschildern sowie der daneben befindlichen Sitzbank. Die Täter wurden durch Zeugen bei der Tatausführung beobachtet. Es habe sich um vier Heranwachsende, davon zwei männliche und zwei weibliche Täter gehandelt. Diese seien mit einem dunklen Pkw der Marke Seat geflüchtet. Nun werden Zeugen gesucht, die genauere Angaben zu den Tätern bzw. dem Tatfahrzeug machen können oder die besagte Beschädigung beobachtet haben.

Hinweise bitte an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Boppard. 06742 809-0. piboppard@polizei.rlp.de

