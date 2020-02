Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach von Freitag, 07.02.2020 bis Sonntag, 09.02.2020, 13:00 Uhr

Andernach (ots)

Mülheim-Kärlich - Taschendiebstahl

Am Freitag kam es, gegen 18:30 Uhr, in einem Einkaufszentrum in Mülheim-Kärlich zum Diebstahl einer Geldbörse. Die 47-jährige Geschädigte hatte ihre Handtasche während ihres Einkaufes in den Einkaufswagen gelegt. Erst an der Kasse fiel auf, dass ihr Portemonnaie in einem unbeobachteten Moment von bisher unbekannten Täter/n aus der Handtasche entwendet wurde.

Die Polizei rät daher Handtaschen und Gelbörsen immer am Körper zu tragen und nicht in einen Korb oder Einkaufswagen zu legen.

Andernach - Trunkenheitsfahrt

Am hellichten Samstagnachmittag wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die in ihrem Pkw, auf dem Fahrersitz sitzend, Alkohol konsumieren würde. Kurz darauf habe sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt. An der Halteranschrift können der Pkw und der erheblich alkoholisierte Fahrzeugführer angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Den 59-jährigen Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

