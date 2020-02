Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vermisstensuche in Niederburg am Samstag, 09.02.2020

Boppard (ots)

In Niederburg bei Oberwesel kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Suchaktion von Polizei und Feuerwehr. Ein 16jähriger, stark alkoholisierter, Jugendlicher, verließ gegen 0:00 Uhr eine Party in Niederburg und machte sich spärlich bekleidet zu Fuß in unbekannter Richtung davon. Besorgte Freunde informierten die Polizei. Mit mehreren Polizeistreifen, 60 Feuerwehrleuten, dem Polizeihubschrauber und einem Suchhund machten sich die Einsatzkräfte zunächst erfolglos auf die Suche nach dem jungen Mann. Gegen 06:00 Uhr kehrte dieser dann selbstständig und unversehrt zur Party zurück. Er hatte in einem unverschlossenen PKW einer ortsansässigen Firma seinen Rausch ausgeschlafen.

