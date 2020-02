Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Simmern - Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 08.02.2020 - 09.02.2020, 08:00 Uhr

Verkehrsunfälle, Einbruch in PKW, Anrufe falscher Polizeibeamte

Simmern (Hunsrück) (ots)

Verkehrsunfalllage - Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Simmern insgesamt 10 Verkehrsunfälle, wobei nur Sachschäden zu beklagen waren. Viermal war Wildwechsel unfallursächlich.

Sohren - PKW aufgebrochen und Sportlenkrad entwendet - Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:45 Uhr teilte eine Frau mit, sie sei soeben von dem "Hupen" ihres PKW geweckt worden. Sie schaute aus dem Fenster und sah ihren dort geparkten PKW mit eingeschlagener Scheibe. Darin befanden sich zwei Männer, die gerade das Sportlenkrad ausbauten. Auf Ansprache der Frau sprangen die zwei Diebe aus dem Fahrzeug und flüchteten fußläufig mit einem Teil der Beute. Eine sofort eingeleitete Polizeifahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Anrufe falscher Polizeibeamter - Am Samstagabend kam es erneut zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamte bei älteren Menschen im Dienstgebiet. Es blieb jedoch nur beim Versuch, die aufmerksamen Bürger erkannten den Betrug und legten auf. Bei dieser aktuellen Masche geben sich Trickbetrüger als Polizeibeamte aus. Ihr Ziel ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen und sie unter Druck zu setzen. Diese Verbrecher -getarnt als Polizeibeamte - möchten, dass Sie ihr Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände herausgeben.

Tipps der Polizei: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie immer die Nummer selbst. - Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selbst wählen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

PI Simmern, Schaar,PHK

06761/921-0

pisimmern.wache@polizei.rlp.de





