Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht mit leichtem Personenschaden

Vallendar (ots)

Am 07.02.20 gegen 18.35 Uhr befand sich die Geschädigte an ihrem PKW in der Straße im Gräverich in Vallendar. Sie beugte sich über die geöffnete Fahrertüre ins Fahrzeuginnere um etwas vom Beifahrersitz zu greifen. In diesem Moment näherte sich ein PKW, welcher dann plötzlich gegen die Türe fuhr, so dass es einen Schlag und einen lauten Knall gab. Bei diesem Vorfall rutschte sie so aus, dass sie sich an ihrer Hand leicht verletzte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Der Fahrer setzte seine Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fort, ohne sich um mich oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Geschädigte lief und schrie dem grauen PKW-Kombi (Wahrscheinlich BMW) noch hinterher, dieser reagierte jedoch nicht. Sachdienliche Hinweis zum verursachendem PKW bitte an die Polizei Bendorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622-94020

pibendorf@polizei.rlp.de



