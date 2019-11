Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fußgängerin in Echzell angefahren ++ Citroen in Bad Vilbel beschädigt

Friedberg

Citroen beschädigt

Bad Vilbel: In einer Parkbucht in der Pestalozzistraße stand der dunkelblaue Citroen C3 einer Vilbelerin zwischen 15 Uhr am Dienstag und 10 Uhr am Mittwoch. In dieser Zeit beschädigte ein Verkehrsteilnehmer die rechte Fahrzeugseite und fuhr trotz eines Schadens von rund 500 Euro einfach davon. Um Hinweise auf den Unfallverursacher bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

*

Fußgängerin angefahren und weitergefahren

Echzell: Grün zeigte die Ampel für eine 16-jährige Fußgängerin aus Echzell am heutigen Mittwoch an, als sie die Hauptstraße in Gettenau um 07 Uhr überqueren wollte. Für den Fahrer eines Mofas, der die Hauptstraße aus grober Richtung Heuchelheim kommend in Richtung Kreuzquelle befuhr, zeigte die Ampel daher rot. Dies übersah er aber vermutlich und stieß gegen die Fußgängerin. Diese kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Mofafahrer wird als junger Mann mit Brille beschrieben, der einen schwarzen Helm trug. Er fragte die Fußgängerin noch nach ihrem Wohlergehen, hob ihre heruntergefallene Trinkflasche auf, fuhr dann aber davon. Mehrere Zeugen, die an einer Bushaltestelle in der Nähe der Ampel warteten, müssten den Unfall gesehen haben. Sie und weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, in Verbindung zu setzen. Des Weiteren bittet die Polizei um Hinweise auf den Mofafahrer.

