Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, WE Fr., 14.02.2020, 12:00 Uhr - So., 16.02.2020, 11:30 Uhr

Andernach (ots)

Versuchter Einbruch in Apotheke / Diebstahl aus Garage Urmitz: Im Zeitraum, von Donnerstagabend, bis Freitagmorgen, wurde in der Kolpingstraße versucht, in eine Apotheke einzubrechen. In die Apotheke wurde glücklicherweise nicht gelangt, jedoch wurde Sachschaden verursacht. Bei der Anzeigenaufnahme konnte Werkzeug aufgefunden, das, wie sich später herausstellte, von einem Diebstahl aus einer Garage in der Gartenstraße stammte. Des Weiteren wurden hieraus ein Fahrrad und andere Geräte entwendet. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs Andernach: Am Freitagnachmittag, wurde in der Ortslage, ein Zweirad kontrolliert, weil der Sozius ohne Helm unterwegs war. Bei der Überprüfung wurde zusätzlich festgestellt, dass der Roller zu schnell fuhr und die 44-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Roller wurde zur Erstellung eines Gutachtens sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Mitfahrerin wurde für das Mitfahren ohne Helm verwarnt. Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw gefahren / Betäubungsmittel aus Pkw geworfen Andernach: Am Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, sollte auf der Breite Straße, ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, hierbei wurde festgestellt, dass aus dem Fenster ein Taschentuch geworfen wurde. Im Rahmen der Kontrolle, wurden bei dem Pkw-Fahrer Hinweise gewonnen, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand, ein Schnelltest betätige dies. Daraufhin wurde dem 18-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. In dem herausgeworfenen Taschentuch wurden geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden, die einem 19-jährigen Mitfahrer zugeordnet werden konnten. Alkoholisiert Pkw geführt Nickenich: Am frühen Samstagmorgen, wurde durch eine Streife ein unsicher fahrender Pkw festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei der 52-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt werden, was durch einen Alkoholtest bestätigt wurde. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Streitigkeiten Person in Gewahrsam genommen, Polizeibeamte beleidigt Andernach: Am frühen Sonntagmorgen wurden Streitigkeiten an einer Diskothek in der Koblenzer Straße gemeldet. Vor Ort wurde einem 22-jährigen Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Trotz mehrfacher Aufforderung kam er diesem nicht nach, die eingesetzten Beamten wurden zusätzlich beleidigt. Der uneinsichtige junge Mann, wurde letztendlich in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht bei der Polizei. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Gebiet der Polizei Andernach insgesamt 12 Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

PHK Sinzig

Telefon: 02632-9210

piandernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell