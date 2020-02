Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Unfallverursacher

Lübbecke (ots)

Für rund 15 Minuten hatte am vergangenen Donnerstag (06.02.2020) ein Autofahrer seinen schwarzen Audi in der Kaiserstraße geparkt. In diesem kurzen Zeitraum hat ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker den Wagen hinten links beschädigt. Abgestellt wurde der Wagen gegen 12 Uhr in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 30. Hinweise an die Polizei bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

