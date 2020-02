Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern vom 14.02.2020 - 16.02.2020, 09:00 Uhr

Simmern (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Simmern insgesamt 12 Verkehrsunfälle, wobei nur Sachschäden zu beklagen waren. Viermal war Wildwechsel unfallursächlich.

Unzenberg - Am 15.02.2020, wurde gegen 05.25 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich B50 gemeldet, zunächst im Bereich von Bernkastel-Kues. Dort wurde aber kein Unfall festgestellt, ebenso wenig im weiteren Verlauf der B50. Weitere Rückfragen ergaben, dass sich der Unfall im Bereich der Abfahrt Unzenberg ereignet haben soll. Dort wurden dann vier Personen angetroffen. Diese waren auf dem Weg von Frankreich nach Frankfurt/Main. Nach deren Angaben kam ihr Fahrzeug aus unbekannten Gründen kurz vor der Kauerbachtalbrücke nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei ein großes Hinweisschild, fuhr auf der rechten Seite der Betonwand der Brücke vorbei und stürzte dann einen steilen Abhang hinunter auf einen Wirtschaftsweg. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden (geschätzt, ca. 10000.- EUR), es wurde zum Glück niemand verletzt.

Gemünden - Am 15.02.2020 wird mitgeteilt, dass am Pumpenhaus an der L229 (Gemarkung Gemünden) 8 Traktorreifen abgelagert wurden. Vor Ort bestätigte sich das, es wurden 6 Hinterreifen und 2 Vorderreifen festgestellt. Nach Angaben eines Zeugen, kann der Zeitraum der Ablagerung auf den 14.02.2020, 17.30 Uhr und 15.02.2020, 11.00 Uhr eingegrenzt werden.

