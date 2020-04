Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Attendorn (ots)

Attendorn- Gleich zwei Mal haben am Samstag (4. April) Polizeibeamte in Attendorn, einmal auf der Heldener Straße und einmal auf der Kölner Straße, Pkw-Fahrer angehalten, die unter Alkoholeinfluss ihre Fahrzeuge führten.

Zuerst fiel am Samstag (4. April) gegen 17.45 Uhr ein 55-Jähriger auf, da er in Schlenkern und sehr langsam die Heldener Straße befuhr. Die Beamten hielten ihn an und stellten in der Atemluft einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Zudem waren seine Augen glasig und er fiel durch einen unsicheren Gang auf. Da er einen freiwilligen Atemalkoholtest ablehnte, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am selben Abend gegen 21.15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen weiteren Pkw-Fahrer, der ihm aufgefallen war, weil dieser zunächst ihn riskant überholt, im Verlauf dann eine Ampel bei Rotlicht überfahren und letztlich an einer Tankstelle gehalten und sich Alkohol gekauft hatte. Beim Aussteigen wies er auch Gleichgewichtsstörungen auf. Der 45-Jährige gab gegenüber den Polizisten den Alkoholkonsum zu. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert. Er begleitete die Polizeibeamten zwecks Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagten auch hier die Weiterfahrt.

