Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 61-jährige Pedelecfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Drolshagen (ots)

Auf der K 37 ist zwischen Gelslingen und Husten am Sonntag (5. April) gegen 14.50 Uhr eine 61-Jährige mit ihrem Pedelec gestürzt und hat sich schwer verletzt. Sie fuhr hinter ihrem Mann einen Berg hinunter. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie am Ende einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Der Ehemann erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Straße war zeitweise vollgesperrt.

