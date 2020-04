POL-OE: Versuchter Aufbruch eines Opferstockes

Kreispolizeibehörde Olpe

Am Mittwoch (1. April) meldete ein Zeuge, dass er zwei Männer beobachtet habe, die um eine Kirche in der Kirchstraße herumschleichen würden. Nach seinen Angaben zogen sie an Türen, um festzustellen, welche Tür geöffnet sei und traten ein. Danach beobachtete er in der Kirche wie einer der Männer sich an der Rückseite des Opferstockes, an der sich ein Schloss befindet, zu schaffen machte. Der Zweite stand zwischen Opferstock und Haupteingang. Sie verschwanden, als der Zeuge die Tür von der Sakristei zur Kirche öffnete. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Opferstock nicht beschädigt oder aufgebrochen (wurde) sei. Da der Zeuge sich das Kennzeichnen notierte und die Männer beschreiben konnte, stellten die Polizeibeamten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung die beiden über 60 Jahre alten Männer aus Korbach fest. In dem Wagen fanden sie ein Säckchen mit Münzgeld und kleineren Scheinen sowie Brech- und Hebelwerkzeug. Woher die Beute stammt, ist Teil der Ermittlungen. Die Tatverdächtigen begleiteten die Polizisten zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Polizeiwache und wurden nach Vernehmung wieder entlassen.

