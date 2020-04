Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in metallverarbeitender Firma

Olpe (ots)

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag gegen 07:40 Uhr zu einem metallverarbeitenden Betrieb in der Siegener Straße gerufen. Dort stellten sie einen Brand in der Filteranlage fest. Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße 54 ca. eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenssumme ist noch nicht geklärt, es entstand kein Gebäudeschaden.

