Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bundespolizei ermittelt nach Personenunfall

Attendorn/Köln (ots)

Am Mittwoch überquerte ein Mann im Bereich Attendorn-Biggen über einen "Trampelpfad" die Gleise und wurde vom Zug erfasst. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Kreispolizeibehörde Olpe und die Siegener Bundespolizei. Der 20-Jährige wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Gegen 07:00 Uhr wurde die Bundespolizei über einen Persoenunfall auf der Bahnstrecke Finnentrop-Olpe, im Bereich Attendorn, informiert. Ein Mann hatte mit seinem Fahrrad den Trampelpfad genutzt, um eine Abkürzung zu einem Firmengelände zu nehmen. Leider erfasste die Regionalbahn 92 den Mann und sein Fahrrad, da der Lokführer den Zug trotz Schnellbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen bringen konnte.

Die Beamten der Polizeiwache Attendorn begannen mit der Unfallaufnahme und übergaben den Einsatz zuständigkeitshalber an die Bundespolizei. Der 20-jährige Afghane war nicht ansprechbar und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht werden. Die eingleisige Bahnstrecke wurde von 07:00 Uhr bis 08:45 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr ein. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei ausdrücklich auf die Gefahren beim Überqueren und Betreten der Bahnanlagen hin. Nutzen Sie die dafür vorgesehenen Übergänge und bringen sich nicht selbst in Lebensgefahr! Züge haben einen langen Bremsweg und können durch ihr Gewicht sowie die Geschwindigkeit erst nach einigen hundert Metern zum Stehen kommen. Genaue Tipps und Hinweise zum Verhalten an Bahnanlagen sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de einsehbar.

