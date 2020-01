Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Kontrolle mit Folgen in Varel - Jugendlicher fuhr ein Kleinkraftrad ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Varel (ots)

Am Montagmorgen, 27.01.2020, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen kurz nach halb neun in der Breslauer Straße einen 17-Jähriger aus Stadtland mit einem Kleinkraftrad angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er für das Führen dieses Fahrzeuges nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und gegen den Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren einleiteten.

