Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Tonfigur aus einer Kirche in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 26.01.2020, kam es in der Kirche in der Heppenser Straße zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von 11 - 16 Uhr eine etwa 25 cm lange Tonfigur (Jesuskind in einer Krippe).

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Kirche am Sonntag auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell