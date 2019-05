Polizei Paderborn

POL-PB: Auto aufgebockt und Reifen gestohlen

Paderborn (ots)

(khp) Unbekannte Täter haben in Paderborn in der Zeit von Montagabend auf Dienstagmorgen an einem Audi A7 vier Räder abmontiert und das Auto auf Pflastersteine aufgebockt.

Das Fahrzeug war in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 07.40 Uhr auf einem Betriebsgelände am Frankfurter Weg abgestellt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Paderborn über die Telefonnummer 05251-3060.

