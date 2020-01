Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte schneiden Loch in eine Schaufensterscheibe und ein Restauranteinbruch in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 26.01.2020, haben Unbekannte offenbar in die Schaufensterscheibe eines Frisörsalons in der Grenzstraße ein Loch geschnitten. Dieses Loch hat die Größe eines Handballs, so dass ein Durchgreifen durchaus möglich gewesen wäre.

Nach jetzigem Sachstand gibt es keine Hinweise auf ein Eindringen.

Außerdem kam es in der Nacht zum Sonntag, 26.01.2020, in Fedderwardergroden zu einem Einbruch in eine Gaststätte.

Bislang unbekannte Täter stiegen, vermutlich durch ein hinteres Fenster in eine Gaststätte in der Preußenstraße ein und entwendeten u.a. Tabakwaren und Bargeld.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, ihre verdächtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell