Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendiebstahl in Verbrauchermarkt

Wenden (ots)

Eine Verkäuferin eines Verbrauchermarktes in der Koblenzer Straße in Gerlingen hat einen vermeintlichen Ladendieb am Donnerstag (2. April) gegen 19 Uhr auf frischer Tat ertappt. Als der Tatverdächtigte die Kasse zum Bezahlen passierte, fiel einer Mitarbeiterin auf, dass ein Rucksack noch unter dessen Einkaufswagen lag. Auf Bitte der Verkäuferin öffnete er ihn nur zögerlich. Inhalt waren Lebensmittel im Wert von beinahe 40 Euro. Zwar gab der Mann an, dass er die Ware in einem anderen Supermarkt am Morgen gekauft hatte, doch es handelte sich um Tiefkühlwaren, wodurch die Aussage wenig glaubhaft erschien. Zudem fehlten die Lebensmittel in den entsprechenden Fächern. Die Beamten schrieben eine Anzeige.

