Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vermisste Person Gert Schäfer aufgefunden

Fulda (ots)

Der als vermisst gemeldete 52-jährige Gert Schäfer wurde wohlbehalten in der Bahnhofshalle in Fulda aufgefunden. Er wurde vorsorglich ins Klinikum Fulda verbracht. Der Dank geht an alle, die sich an der Suche beteiligt haben.

