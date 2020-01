Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden - Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Vogelsbergkreis (ots)

Unfall mit leichtverletzter Person

Alsfeld - Im Kreuzungsbereich Marburger Straße / Georg-Martin-Kober-Straße kam es am Freitag (03.01.), gegen 14:05 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Hierbei trug der Fahrer des VW-Golfs leichte Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro

Unfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Alsfeld - Am Samstag (04.01.) parkte ein 21-jähriger Mann seinen silbernen Dacia Duster in einer Parkbucht gegenüber dem Parkplatz "An der Bleiche". Als er gegen 16:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass seine linke vordere Stoßstange einen Schaden aufweist. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte vermutlich beim Rangieren die Beschädigung und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gefertigt: (Polizeistation Alsfeld)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell