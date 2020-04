Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallbeteiligter steht unter Alkoholeinfluss

Drolshagen (ots)

Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Lahn- Dill- Kreis befuhr am Samstagabend gegen 22:40 Uhr die B 55 von Drolshagen kommend in Fahrtrichtung Bergneustadt. In einer scharfen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Durch den Unfall wurde der PKW-Fahrer schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich im fünfstelligen Bereich.

