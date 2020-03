Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Bahnhofsgaststätte

Polizei Cochem (ots)

Am Wochenende kam es zu einem wiederholten Einbruch in die Bahnhofsgaststätte in Cochem. Die Täter hebelten zunächst die Eingangstür und dann zwei Spielautomaten auf. Vorher rissen sie die optische Alarmanlage am Gebäude ab. Es wurde Bargeld gestohlen. Bereits am 13.01.20 wurde in die gleiche Gaststätte eingebrochen. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise auf den/die Täter geben.

