Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Münstermaifeld - Fahren unter Drogeneinfluss

Münstermaifeld (ots)

Am Sonntag, den 01.03.2020, gegen 14:00 Uhr, wurde ein 40-jähriger PKW Fahrer in Münstermaifeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle wurden drogenspezifische Auffälligkeiten bei dem Fahrer festgestellt. Ein Drogenschnelltest reagiert positiv auf Amphetamin und Kokain. In der Folge wurde dem Fahrer, in dessen PKW sich auch zwei Kinder (14 und 2 Jahre) befunden hatten, die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Falls sich der Verdacht bewahrheiten, erwarten den Fahrer ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Andreas Michels, PHK

Telefon: 02651-801-0

Email: pimayen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell