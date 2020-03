Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bell - Opferstockaufbruch in der der Pfarrkirche Bell/Eifel

Bell (ots)

Wie am 01. März bei der PI Mayen bekannt bzw. angezeigt wurde, wurde der Opferstock in der katholischen Pfarrkirche St. Florinus Bell/Eifel aufgebrochen. Entwendet wurde ein vermutlich niedriger dreistelliger Betrag. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit von Donnerstag, 27.02.2020, 18:00 Uhr, auf, Freitag, 28.02.2020, 19:30 Uhr, eingrenzen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

