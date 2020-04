Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 26-Jähriger stürzt mit Krad

Auf der Heldener Straße in Attendorn ist am Sonntag (5. April) gegen 17 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad gestürzt. Der Zweiradfahrer befuhr die Straße in Richtung Helden. In einer langgezogenen Linkskurve kam er im Kurvenscheitelpunkt nach rechts, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich an der Schulter. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

