Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bike-Fahrerin stürzt und verletzt sich

Wenden (ots)

Eine 65-Jährige ist am Sonntag (5. April) gegen 14 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Koblenzer Straße in Richtung Gerlingen auf Höhe eines Verbrauchermarktes gestürzt. Sie wollte von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren und geriet hierbei zu Fall. Ein Rettungswagen brachte sie schwerverletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

