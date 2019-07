Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Tritt nach Diebstahlsversuch: 37-Jähriger nach zwei Diebstahlsversuchen mit dem Fuß getreten

München (ots)

Ein 37-Jähriger, der am Sonntagmorgen (14. Juli) versucht haben soll zwei Personen im Hauptbahnhof zu bestehlen, soll nach einem Gerangel, am Boden liegend, von einem 28-Jährigen getreten worden sein.

Gegen 05:20 Uhr soll ein 37-jähriger wohnsitzloser Deutscher versucht haben im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes eine unbekannte Person zu bestehlen. Das Opfer bemerkte dies und forderte den 37-Jährigen auf wegzugehen. Eine mehrköpfige Personengruppe wurde auf den Vorfall aufmerksam. Statt sich zu entfernen ging der 37-Jährige nun auf die Personengruppe zu. Hier soll er versucht haben einer 23-jährigen Italienerin deren Tasche zu entwenden. Nachdem ihn ein 24-Jähriger aus der Gruppe zunächst wegschob, kam es im Anschluss zu einer Rangelei. In deren Verlauf soll der 37-Jährige die 24-Jährige an den Haaren gezogen haben. Nachdem der Wohnsitzlose zu Boden gegangen war, holte ein 28-jähriger Italiener aus der Personengruppe mit dem Fuß aus. Er soll den 37-Jährigen heftig am Hinterkopf getroffen haben.

Der 37-Jährige erlitt eine Rötung sowie leichte Schwellungen am Kopf. Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei wegen versuchten Diebstahls. Gegen den 28-Jährigen aus der Ludwigsvorstadt wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihm in der Rechtsmedizin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut entnommen.

