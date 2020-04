POL-AA: Ostalbkreis: Mann stürzt bei Wanderung ab - Entenhaus entwendet - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Neresheim: Zu weit nach links gekommen

Am Donnerstag um kurz nach 09:30 Uhr befuhr eine 85-jährige Lenkerin eines PKW Renault die Neresheimer Straße (L1084). Vermutlich aufgrund Unaufmerksamkeit geriet die Seniorin mit ihrem Fahrzeug zu weit nach links, so dass ein entgegenkommender 56-jähriger Lenker eines Daimler-Benz mit seinem Fahrzeug nach recht ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei prallte der Daimler gegen den Bordstein, so dass das rechte Vorderrad beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Ellwangen: Entenhaus entwendet

Aus einem Gewässer auf dem Übungsgelände des THW in der Dr.Adolf-Schneider-Straße wurde zwischen dem 13.04.und dem 19.04.2020 ein Entenhaus entwendet. Der Wert wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Heubach: Mann stürzt bei Wanderung ab

Am Donnerstagmorgen machte sich ein Ehepaar auf zu einer Wanderung zur Teufelsklinge. Auf dem unbefestigten und schmalen Wanderweg mussten die beiden auch über einen quer über dem Weg liegenden Baum steigen. Unmittelbar an dem Baum rutschte der 78-jährige Wandersmann gegen 10:20 Uhr ab und stürzte ca. 20 Meter den Hang hinunter. Dabei zog sich der Senior Verletzungen zu, konnte aber von seiner Position an dem Hang mit seiner 72-jährigen Frau sprechen. Die Bergwacht und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Mann konnte etwa gegen 12:00 Uhr aus seiner misslichen Lage gerettet werden. Er wurde in eine Klinik verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Baldungkreisel von der Vorderen Schmiedgasse aus übersah am Donnerstag eine 44 Jahre alte Toyota-Fahrerin kurz nach 9:30 Uhr einen im Kreisverkehr befindlichen Toyota eines 61-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 6.500n Euro.

