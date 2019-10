Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Schwerer Verkehrsunfall: Fünf Verletzte und rund 50.000 Euro Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 2. Oktober, 20.14 Uhr

Ein Unfall mit zwei Schwer- und drei Leichtverletzten ereignete sich am Mittwochabend in der Einmündung Rather Broich/Fehrbellinstraße, als zwei Pkw zusammenstießen und gegen ein weiteres Auto prallten.

Nach eigenen Aussagen befuhr ein 23-Jähriger in einem angemieteten Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den Rather Broich in Richtung Sankt-Franziskus-Straße. Als ein 52-jähriger Fahrer mit seinem VW Golf auf dem Rather Broich aus Richtung Sankt-Franziskus-Straße in die Fehrbellinstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 52-jährigen zurückgeschleudert und kollidierte dann mit einem weiteren Pkw, der mit einem 46-jährigen Mann und zwei Kindern (elf und 14 Jahre alt) besetzt war. Die 20-jährige Beifahrerin aus dem Mercedes sowie der Fahrer des Golf verletzten sich schwer. Die beiden Kinder und die Beifahrerin des Golfes wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt 50.000 Euro.

