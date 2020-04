Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Fiat ist am Sonntagmittag (19.04.2020) ein 24 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Fiat-Fahrer war gegen 12.35 Uhr auf der Immenhofer Straße in Richtung Österreichischer Platz unterwegs, als er nach links in ein Tankstellengelände einbog. Dabei stieß er mit einem 24 Jahre alten Motorradfahrer zusammen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Sanitäter kümmerten sich noch vor Ort um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

