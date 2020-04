Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Am Freitag (17.04.2020) hat sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung Gerlinger Straße / Beim Fasanengarten ereignet. Gegen 15.30 Uhr bog ein 44-jähriger Pkw-Lenker eines Citroen Picasso von der Straße Beim Fasanengarten nach links in die Gerlinger Straße ab. Hierbei übersah er den auf der Gerlinger Straße in Fahrtrichtung Gerlingen heranfahrenden vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Lenker einer Harley-Davidson und prallte mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Der Pkw-Lenker wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro.

