Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto rollt fahrerlos Straße hinunter

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Das leichte Gefälle in der Schwalbenstraße hat am Sonntagnachmittag ausgereicht, dass sich ein abgestelltes Auto selbständig machte. Der Wagen war am rechten Fahrbahnrand in Richtung Finkenstraße geparkt - und offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Gegen 16.45 Uhr setzte sich das Fahrzeug ohne Fahrer in Bewegung und rollte die Schwalbenstraße hinab, bis es schließlich gegen ein anderes geparktes Auto prallte und dann zum Stehen kam.

An beiden Wagen entstand Sachschaden; verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell