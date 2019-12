Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen am frühen Sonntagmorgen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizeiinspektion 1 im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt - und dabei ein spezielles Augenmerk auf alkoholisierte oder berauschte Fahrer/innen gelegt.

In der Dunkelheit fiel einer Streife gegen 6.45 Uhr in der Münchstraße ein stehender Pkw auf, in dem drei Personen saßen. Die Polizeibeamten sprachen die Frau auf dem Fahrersitz an - sie gab an, dass sie und die beiden anderen Insassen sich lediglich im Fahrzeug "aufwärmen" wollen. Weil es im Wageninneren nach Alkohol roch, wurde die 31-Jährige zum Atemalkoholtest gebeten - Ergebnis: 1,1 Promille. Um zu verhindern, dass die Frau in diesem Zustand den Wagen startet, wurden Fahrzeugschlüssel und Führerschein vorsorglich sichergestellt.

Etwa eine halbe Stunde später kam der Streife am Elf-Freunde-Kreisel ein Pkw entgegen, der trotz der Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Bis der Polizeiwagen den Kreisel passiert hatte, um dem Pkw zu folgen, war dieser "verschwunden" - der Fahrer war kurzerhand auf den Parkplatz eines Hotels abgebogen, um dann allerdings der Streife wieder zu begegnen, diesmal mit angeschaltetem Licht.

Die Beamten stoppten den Twingo, um den Fahrer zu kontrollieren. Der 48-Jährige verhielt sich vom ersten Moment an sehr auffällig und konnte keine Papiere vorlegen. Alkohol- und Drogentests verliefen zwar negativ, der Mann machte allerdings einen sehr nervösen Eindruck und konnte sein Verhalten nicht plausibel erklären. Der 48-Jährige wurde bis zu seiner Wohnung begleitet, wo er die erforderlichen Papiere vorlegen konnte. |cri

