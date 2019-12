Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 200 Liter Diesel gestohlen

Erfenbach (ots)

Bei einem in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgestellten LKW in der Siegelbacher Straße lief vermeintlich Diesel aus dem Fahrzeugtank und drohte in den nächstgelegenen Straßengraben zu laufen. Die Feuerwehr konnte dies verhindern indem die Einsatzkräfte die Dieselspur entfernten und das Erdreich vor Verunreinigung sicherten.

Während der Sachverhaltsaufnahme kam der 42-jährige LKW-Fahrer hinzu. Es stellte sich heraus, dass aus dem LKW-Tank circa 200 Liter Diesel gestohlen wurden und es beim Diebstahl vermutlich zur Verunreinigung der Straße kam. Bislang fehlt jede Spur der Täter. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/269 2250 entgegen.

