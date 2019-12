Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Messerstichen auf Ehefrau: 61-Jähriger in Haft

Katzweiler (ots)

Am Samstagabend griff ein 61-jähriger Mann seine 58-jährige Ehefrau mit einem Messer an. Die Frau wurde durch die Stiche lebensbedrohlich verletzt. Der Täter konnte durch die Polizei widerstandslos in der Wohnung festgenommen werden. Der Hintergrund der Tat ist derzeit noch unklar. Der 61-Jährige wurde am Sonntagmittag dem Richter vorgeführt und kam wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.|ho

