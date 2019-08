Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Diebstahl eines Außenbordmotors am Eicher See

Mainz (ots)

Im Zeitraum vom 11.08.2019 bis 23.08.2019 wurde an der Steganlage des Segelclubs am Eicher See ein 3 PS starker Elektro Außenbordmotor gestohlen. Dieser war an einem Segelboot befestigt und wurde gewaltsam aus seiner Befestigung gerissen. Da die Steganlage landseitig nur von Mitgliedern des Segelklubs betreten werden kann, wird davon ausgegangen, dass sich der oder die Täter wasserseitigen Zutritt verschafft haben.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Die Wasserschutzpolizeistation Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

