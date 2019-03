BPOL-HH: Handtasche mit 2000 Euro Bargeld als Fundsache abgegeben

Bundespolizeiinspektion Hamburg

Fundunterschlagungen und Diebstahlsdelikte gehören fast schon zum "Tagesgeschäft" der Hamburger Bundespolizei. Umso erfreulicher ist es festzustellen, dass es die ehrlichen Finder auch noch gibt...

Ein unbekannter Reisender entdeckte am 14.03.2019 in einem Zug auf der Fahrt von Bremen nach Hamburg eine abgestellte Damenhandtasche. Da eine Eigentümerin sich offensichtlich nicht mehr in dem Zug befand, übergab der Fahrgast die Fundsache an einen Zugbegleiter. Dieser informierte gegen 15.00 Uhr bei Einfahrt des Zuges im Hamburger Hauptbahnhof die Bundespolizei.

Nach Übergabe der Tasche an eine Streife der Bundespolizei wurden entsprechende Personaldokumente gesucht. Die eingesetzten Polizeibeamten staunten anschließend bei der Durchsicht der Handtasche nicht schlecht; neben Personaldokumenten, einer EC-Karte sowie einem Smartphone entdeckten Bundespolizisten insgesamt 2000 Euro Bargeld.

Die Eigentümerin konnte telefonisch über ihre aufgefundene Handtasche informiert werden. Die Frau (w.72) aus dem Landkreis Cuxhaven erschien gegen 18.00 Uhr im Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof und konnte ihr Eigentum wieder vollständig in Empfang nehmen.

