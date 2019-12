Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Hausverbot und Platzverweis folgt Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Weil er sich mehrere Straftaten hintereinander erlaubte und sich völlig uneinsichtig zeigte, ist ein junger Mann am Sonntag im Polizeigewahrsam gelandet. Der 26-Jährige war wiederholt wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung aufgefallen.

Bereits am Samstagabend war der Mann in einer Einrichtung in der Entersweilerstraße aufgetaucht, obwohl er dort Hausverbot hat. Erst nachdem die Polizeistreife vor Ort eintraf und den 26-Jährigen mehrmals aufforderte, die Einrichtung zu verlassen, zog er von dannen.

Am Sonntagvormittag wiederholte sich die Szene: Kurz nach 10 Uhr meldete die Einrichtung erneut, dass sich der Mann wieder dort aufhalte und nicht gehen will. Als der 26-Jährige wenig später von den Polizeibeamten nach draußen begleitet wurde, äußerte er spontan, noch am selben Tag zurückzukehren.

Weder das Hausverbot, noch der zusätzlich von der Polizei ausgesprochene Platzverweis und auch nicht die mehrfache Erläuterung der Sachlage sowie der drohenden Konsequenzen brachten Einsicht - der 26-Jährige blieb bei seiner Ankündigung, dass er die Adresse erneut aufsuchen will, sobald die Streife außer Sichtweite ist. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und in Absprache mit der Justizbehörde bis Sonntagabend in einer Zelle untergebracht.

Weil der Mann vor einigen Tagen in der Einrichtung auch einen Wohnzimmertisch zerstörte, wird gegen ihn nun wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung strafrechtlich ermittelt; auf den 26-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. |cri

