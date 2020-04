Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin gestürzt

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Eine 64 Jahre alte Radfahrerin ist am Sonntagabend (19.04.2020) im Gewann Katzenbach gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Rad gegen 19.50 Uhr auf einem abschüssigen Waldweg in Richtung Hedelfingen unterwegs, als sie in einer Kurve aus bislang unbekannten Gründen stürzte. Trotz Fahrradhelm erlitt die 64-Jährige schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

