Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Duo in Softshelljacken nach versuchtem Geschäftseinbruch gesucht

Dormagen (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am späten Ostermontag (13.04.) mit einem Gullydeckel das Schaufenster eines Autohandels an der Bismarckstraße in Dormagen-Nievenheim ein. Durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden, beobachtete ein Anwohner, gegen 22:20 Uhr, zwei Tatverdächtige. Das Duo gab, nachdem es vom Zeugen aufgeschreckt worden war, Fersengeld und flüchtete in Richtung Bahnhof Nievenheim. Der Zeuge informierte die Polizei; eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die jungen Männer, die ersten Erkenntnissen zufolge nicht in die Räume des Betriebes gelangt waren, konnten nur vage beschrieben werden. Beide waren sie maximal 20 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und trugen eine Art Softshelljacke, eine davon rötlich, sowie einer von beiden eine graue Jogginghose.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Flüchtigen geben können, die Kriminalpolizei in Dormagen unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

