Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zur Pressemitteilung: Betrüger erbeuten mit Enkeltrick hohe Bargeldsumme - Hinweis auf weißen Kastenwagen

Korschenbroich-Kleinenbroich (ots)

Am Ostermontag (13.04.) berichtete die Polizei von einem erfolgreichen Betrug mit der Masche des "Enkeltricks" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4569961).

Am Gründonnerstag (09.04.) hatte ein Senior Anrufe seines vermeintlichen Enkels erhalten, der in Geldnöte geraten sei und um finanzielle Unterstützung bat. Der lebensältere Kleinenbroicher übergab eine höhere Summe Bargeld am Donnerstagnachmittag an der Bahnhofstraße in Kleinenbroich.

Der Polizei liegt nun eine Personenbeschreibung des Abholers vor, der das Geld in einem Briefumschlag entgegen genommen haben soll: Der Mann soll circa 165 bis 175 Zentimeter groß sein und eine dickliche Statur haben. Er trug eine dunkle Kappe und einen grauen Mantel.

Der Tatverdächtige soll zudem nach der Übergabe in einen weißen geschlossenen Kastenwagen gestiegen sein (vermutlich Mercedes Sprinter) und fuhr in Richtung Landstraße 381 davon.

Das Kriminalkommissariat 12 ermittelt in dieser Betrugssache.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Abholer oder zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

