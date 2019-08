Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Bei mir im Revier! Zwei Sofas auf dem Deich und viele Geschichten.

Wesel (ots)

In den Sommerferien stellt die Kreispolizeibehörde Wesel in loser Reihe Bezirksbeamtinnen und Bezirksbeamte vor, die in ihrem "Revier" einen ganz besonderen Ort haben. Orte, an denen es landschaftlich schön ist oder zu denen es eine interessante Geschichte zu erzählen gibt, sich viele Leute treffen oder am besten gleich alles zusammen.

"Zwei Sofas auf dem Deich und viele Geschichten"

Der Kiosk von Birthe Ledwig und ihre zwei Sofas auf dem Deich sind seit zwei Jahren der Treffpunkt für viele Menschen in Wesel-Perrich. Die Weseler Bezirksbeamten Andreas Langenberg und Andreas Piechaczek kommen hier regelmäßig vorbei, wenn sie auf Streife sind. Hier ist der Ort, um mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Perrich und der großen weiten Welt ins Gespräch zu kommen.

Denn über den Radweg am Rheinufer fahren auch regelmäßig Touristen aus Großbritannien, den Niederlanden, Neuseeland und Spanien, erzählt Birthe Ledwig. Auch ein Polizist aus der Schweiz hat schon an ihrem "Büdchen" Halt gemacht. Er ist mit Rucksack und Zelt auf dem Rücken von Bern nach Rotterdam gewandert.

Einen Überblick über alle Bezirksbeamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Wesel gibt es im Internet unter: https://wesel.polizei.nrw/

