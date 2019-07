Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Dortmund-Derne

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0863

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (30.Juli) sind auf der Derner Straße drei Personen leicht verletzt worden.

Gegen 15.20 Uhr befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Hamm die Walther-Kohlmann-Straße in südliche Fahrtrichtung. Sie beabsichtigte offenbar, von dort auf die Derner Straße in Fahrtrichtung Osten abzubiegen. Bei Grünlicht setzte sie demnach ihre Fahrt in den Einmündungsbereich fort. Ein 49-jähriger Mann aus Marl, der seinerseits die Derner Straße mit einem Kleintransporter in Fahrtrichtung Lünen befuhr, übersah offenbar die für ihn geltende rote Ampel und stieß mit der Pkw-Fahrerin aus Hamm zusammen.

In dem Fahrzeug der 38-Jährigen saß auch ein einjähriges Kleinkind, das bei dem Unfall verletzt wurde. Die Unfallbeteiligten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, aus denen sie nach ambulanter Behandlung entlassen wurden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro.

