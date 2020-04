Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handtasche gestohlen - Zehn Minuten reichten Autoaufbrechern

Neuss-Norf (ots)

Am Samstagmittag (11.4.) schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw Toyota ein und entwendeten die darin befindliche Handtasche. Dem oder den Tätern reichten zehn Minuten, um an die Tasche zu gelangen.

Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug gegen 12:20 Uhr am Friedhof der Nievenheimer Straße abgestellt und war gegen 12:30 Uhr zurückgekehrt, als sie die Beschädigung bemerkte. In der grauen Handtasche hatte sich neben Bargeld und persönlichen Papieren auch ein Handy der Marke Samsung befunden. Möglicherweise steht ein dunkler Pkw Seat Ibiza mit der Tat in einem Zusammenhang.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an der Nievenheimer Straße gemacht haben, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 14 gebeten. (Telefon 02131 3000).

Auto ist kein Safe

Die Polizei rät, keine Handys, Taschen oder Bekleidung im Auto zurückzulassen - auch nicht bei kurzer Abwesenheit. Sichtbar abgelegte Gegenstände können ein Anreiz für Gelegenheitstäter sein. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es andere tun.

