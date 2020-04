POL-NE: Betrüger erbeuten mit Enkeltrick hohe Bargeldsumme

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Betrüger erbeuten mit Enkeltrick hohe Bargeldsumme

Korschenbroich-Kleinenbroich

Am Gründonnerstag (9.4.) erhielt ein Senior, der an der Bahnhofstraße wohnt, den Anruf eines Mannes, der sich als sein Enkel ausgab. Der Anrufer schilderte, dass er unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten sei und nun dringend Bargeld benötige. Es kam zu mehreren Anrufen bei dem älteren Mann aus Kleinenbroich, so dass er schließlich einen hohen Bargeldbetrag bei seiner Bank abhob. Das Geld wurde nach derzeitigem Kenntnisstand von einer unbekannten Person am Donnerstagnachmittag bei dem Senior abgeholt.

Als in den nächsten Tagen auffiel, dass es sich bei dem Anrufer nicht um den Enkel des Seniors, sondern um einen Betrüger handelte, informierten Angehörige am Ostersonntag (12.04.) die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Sofern Zeugen am Gründonnerstag verdächtige Beobachtungen an der Bahnhofstraße gemacht haben, werden sie um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131/300-0 gebeten.

Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass die Betrüger sehr professionell vorgehen und äußerst redegewandt sind.

Tipps der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand Ihnen nicht mit Namen vorstellt! Oft suchen die Täter über Telefonbucheinträge nach älter klingenden Namen und beginnen ihr Gespräch als vermeintlicher Enkel mit "Rate mal, wer hier ist..." - Gehen Sie keinesfalls auf Forderungen nach Geld ein und legen Sie auf. Rufen Sie die jeweilige Person über die altbekannte Nummer an, dies wird im Zweifelsfall schnell Klarheit verschaffen. - in allen Fällen gilt: informieren Sie die echte Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie Opfer eines Betruges geworden sind, entweder über 02131-3000 oder über den Notruf 110.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und zur Frage, wie Sie sich schützen können, finden Sie auf der folgenden Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

