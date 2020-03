Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei sucht Geschädigten einer Unfallflucht im Bereich Parkplatz Kaufland in Bendorf.

Bendorf (ots)

Am 12.03.2020, in der Zeit von 15:00- 15:30 Uhr, beschädigte eine 75-jährige Frau mit ihrem PKW ( braun/goldfarbener Subaru) einen geparkten, vermutlich roten PKW, im Bereich der Leergutannahme des Kauflandes in Bendorf. Anschließend verließ sie ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, die Unfallstelle.

Die Verursacherin zeigte den Unfall kurze Zeit später bei der hiesigen Dienststelle an.

Die Polizei bittet den/die Nutzer/in des o.g. roten PKW`s sich bei der Polizei in Bendorf unter der Rufnummer 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

